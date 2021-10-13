台北市議員林穎孟爆料台北市AZ疫苗放到過期卻仍幫市民施打，台北市衛生局澄清該批疫苗非過期，而是診所上傳紀錄選錯批號。台南市長黃偉哲被問到台南如何避免類似狀況？他說，疫苗關乎人命，不可大意，這種情形不可能在台南發生，但別人既然發生，就引以為鑑也會特別小心，如果台南醫療院所管理不當，會依法處分，最嚴重就是解約。

黃偉哲今天被問到台南市如何避免類似情況發生，他說，衛生局將疫苗配發到診所、醫療院所時，都會依照批次，而且上面都有效期，也會請醫護人員施打時要看清楚，絕對不能把疫苗放到過期。此外，市府開設的中大型施打站，也嚴格審視疫苗。

台南市衛生局疾管科長林曉玫表示，台南在疫苗管理有一定規範跟規則，疫苗最重要就是冷運冷藏，每次中央撥配下來，系統會直接撥到地方協助接種的各醫療院所，每一期都有造冊，也會依照每次劑量分配給衛生所或合約醫療院所，審視過後，按照批號跟日期撥配下去，系統也會做撥入、撥出管理。該期結束後，會再做盤點、確認期限到什麼時候，如有疫苗屆期，也會在每次接種後做適時調配。

黃偉哲重申，打過期疫苗情形，幾乎不可能在台南發生，但如果台南的醫療院所管理不當，也會依法處分，如果沒有做好批次的登錄、審視，甚至幫民眾接種過期疫苗，會先將進行調查，調查時就先停權，調查結束後，依情況解約，最嚴重的處置就是解約。他強調，如果發生誤打或打過期疫苗的事，雖然最重是解約，但如果因此出人命，還必須負起刑事責任。