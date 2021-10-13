NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（13）日更新，追加新壺精以及靈魂刻印。同時新增血盟等級12可入場的英雄級血盟狩獵與BOSS「猛龍獸」。

《天堂2M》今日更新追加了12種全新壺精，包含傳說壺精3種、英雄壺精5種、稀有壺精3種，以及1種高級壺精，同時也新增30種壺精收藏。

《天堂2M》追加新傳說壺精

此外，新增靈魂刻印「征服」，刻印成功時可增加角色PVE追加傷害、PVE防禦力、命中、藥水恢復量等多項屬性，刻印至最高等級時，共獲得PVE 防禦力+15、命中+15、PVE追加傷害+10、藥水恢復量+10、PVE傷害減緩+5等效果。

靈魂刻印「征服」

除了壺精與靈魂刻印外，新增「鳶形海賊團基地」、「星岩祕密保管所」、「封印寺院」副本的普通難易度，在副本選單內的隊伍副本中可以選擇簡單、普通其中一個難易度申請入場。

隊伍副本

另外本日更新也追加了血盟等級12級可入場的血盟狩獵。血盟狩獵是一個長期內容，任何血盟等級為6以上有租借血盟根據地的血盟都可以參加。君主或守護階級血盟成員可以通過消耗「次元鑰匙（刻印）」開始血盟狩獵。次元鑰匙可在遊戲內製作選單製作。此次開放血盟等級12的血盟狩獵場BOSS為「猛龍獸」。

英雄級血盟狩獵「猛龍獸」

《天堂2M》今日更新也推出了多項精彩活動：

●【亞丁訓練所】：10/13維護後～10/27維護前，活動期間內，每天上午9：00～12：00可透過郵件領取獎勵道具，包含「殷海薩恩寵*1000」、「亞丁城符印（活動）」、「亞丁城戒指（活動）」、「合作神諭之書（活動）*2」、「殷海薩神諭之書箱（活動）*3」。此外，每日2次點擊亞丁訓練所活動圖示，狩獵登場的「柯克騎士團訓練官」、「柯克騎士團訓練兵」，擊倒最終BOSS「柯克」後可100%獲得獎勵「柯克寶箱（活動）」。

亞丁訓練所

●【加倍！團結之力！第3季】：10/13維護後～10/27維護前，活動期間內，「鳶形海賊團基地」、「星岩祕密保管所」、「封印寺院」副本入場次數增加為每日2次，經驗值與金幣也同步加倍。

加倍！團結之力！第3季

●【挑戰！血盟突襲】：10/13維護後～10/27維護前，活動期間內，所有難度的血盟狩獵副本，只需使用1把次元鑰匙開啟，成功攻略血盟狩獵最終BOSS時，可獲得2倍的「次元名譽箱（刻印）」獎勵。

挑戰！血盟突襲

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