《商情》需求暢旺 環氧樹脂連漲4月 16:162021/10/13 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因國際市場需求持續暢旺，以及缺料問題仍存在，因此刺激環氧樹脂價格上漲10%，為連續4個月調漲，自7月起累計漲幅逾3成；另外業者表示，受到中國「能耗雙控」影響，玻璃纖維布與銅箔基板需求受限，因此維持平盤以觀察市場動態。 南亞10月報價，玻璃纖維布以及銅箔基板持平，電子用環氧樹脂調漲10%。(商品行情網) 《電腦設備》飛捷Q3營收登近2年半高 Q4拚續揚 《最低工資法》跳票5年多 藍綠立委都不滿 要求政府盡速處理 #南亞 #環氧樹脂 #調漲 #玻璃纖維 #銅箔基板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》榮剛9月營收年增40.6％ Q4營運看好 08:032021/10/13 財經 王品開第一槍 15品牌全漲５％ 04:102021/10/13 財經焦點 中探針Q3營收登頂 Q4更旺 04:102021/10/13 證券．權證 《今日財經懶人包》美財報季起跑 王品全品牌漲5％ 08:012021/10/13 財經 《電子零件》欣興Q3營收再攀峰 法人續看讚後市 10:532021/10/13 財經 《半導體》辛耘、弘塑Q3營收攀高 需求續看旺 14:002021/10/13 財經 華航貨運營收連2月破百億 創新高 04:102021/10/13 證券．權證 蘋果29日公布財報 缺料與陸限電成焦點 12:162021/10/13 國際 訂單滿手 桂盟日馳利奇前三季業績讚 04:102021/10/13 證券．權證 9月營收－鋼品漲價進補 中鋼年增6成創高 04:102021/10/13 財經要聞 《半導體》欣銓穩士氣 Q4營運續拚新猷 14:002021/10/13 財經 財經熱門新聞 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 川普禁令還在！陸半導體自主快被掐死 日媒曝真實慘況 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。