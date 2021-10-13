因國際市場需求持續暢旺，以及缺料問題仍存在，因此刺激環氧樹脂價格上漲10%，為連續4個月調漲，自7月起累計漲幅逾3成；另外業者表示，受到中國「能耗雙控」影響，玻璃纖維布與銅箔基板需求受限，因此維持平盤以觀察市場動態。

南亞10月報價，玻璃纖維布以及銅箔基板持平，電子用環氧樹脂調漲10%。(商品行情網)

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