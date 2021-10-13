近日股價明顯下修的科技族群，13日受到市場買盤追捧下，帶領韓股大步向上，KOSPI收2,944.41點，漲28.03點或0.96%。同時，韓元走升。

韓國就業市場傳出好消息，13日最新數據指出，儘管目前當地第4波新冠疫情尚未明顯降溫，但9月工作成長機會卻是過去7年最多，表示韓國出口強勁下，景氣正在復甦，人力市場也蓬勃發展。

前個交易日大跌超過3%的三星電子收跌0.29%，SK海力士漲0.55%。Naver漲2.69%，現代汽車漲3.18%。LG化學漲1.51%，電池製造商三星SDI也漲1.21%，外資賣超2730億韓元。

全球產量第5大的鋼鐵廠韓國浦項鋼鐵於13日表示，受惠於全球景氣復甦，需求強勁下，第3季營業利益飆漲4.5倍多並再創歷史新高。因此，浦鋼股價黑翻紅，最後收漲0.93%。

弱勢族群方面，因美國通用汽車使用LG瑕疵電池後，產生火燒車疑慮，在通用求償下，故LG集團第3季季報中，先提列9億美元當成召回成本，LG股價在13日下跌1.61%。

美元兌韓元匯價為1,193.8，升值5韓元。