賈靜雯以《瀑布》入圍金馬獎最佳女主角，更將代表台灣角逐第94屆奧斯卡最佳國際影片，同時本月7日才剛過完生日的她，今(13)日與張孝全一起受邀出席珠寶展活動，一同展現女神及男神魅力。

賈靜雯在《瀑布》中飾演單親媽媽有不少素顏鏡頭，今(13)日可以見到賈靜雯盛裝出席Tiffany 2021 Jean Schlumberger高級珠寶展活動，少了素顏的她，賈靜雯穿著寶藍色禮服反褶至手臂設計，大秀胸前一片雪肌並微微露出事業線及半球，且配戴近億的珠寶呈現女神氣勢。賈靜雯於活動中表示：「此次展出的Jean Schlumberger高級珠寶系列又再度讓我為Tiffany的精湛珠寶工藝感到驚艷！今天身上佩戴的這款鑽石薊花設計項鍊，將花朵與葉子繚繞而生的靈動樣貌，描繪的栩栩如生，有種既奇幻又奔放的獨特魅力，非常令我著迷。」

賈靜雯開大深V好身材看不出是三寶媽。(圖／張家齊攝)

賈靜雯以《瀑布》入圍金馬獎最佳女主角。(圖／華映提供)

此外，賈靜雯日前生日時，她的三位寶貝女兒也放爸媽一天假，讓賈靜雯及修杰楷能單獨用餐過兩人甜蜜世界，讓她在社群寫下「謝謝寶貝們」，同時也許下生日願望「疫情一定要消散、全世界都要平安健康、小孩一定要聽話、《瀑布》大賣」。

賈靜雯與張孝全一同出席高級珠寶展活動。(圖／張家齊攝)

活動另一焦點男星張孝全說到：「穿著西裝時，運用胸針來為造型增加重點，是很好的方式，同時也能展現風格獨具的紳士品味。今天佩戴的胸針作品正是Jean Schlumberger先生的經典之作，奇幻的造型描繪的是海洋世界中的海葵，非常特別有趣！」而Tiffany 2021 Jean Schlumberger高級珠寶展時間是10月14日（星期四）至10月22日（星期五）於師大美術館，另一展出時間是10月23日（星期六）至10月29日（星期五）於Tiffany台中大遠百專門店。