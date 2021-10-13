台北市議員林穎孟今爆料，大安區有對夫婦在10月8日到中心診所診所綜合醫院打到過期疫苗，北市衛生局今上午緊急開記者會說明表示，經查後發現，是行政人員未更新上一批施打的批號，誤選成「K004C」，並非打到過期疫苗，北市衛生局在防疫記者會上說明，這批10月8日接種的人共有249人，經過藥庫確定無誤，會再報請中央做更正。

至於是否還有其他診所有類似情形，北市衛生局表示，目前知道就是這例，而是否會有相關懲處，衛生局指出，會檢討流程，並行政指導，要求院所務必在流程上要正確，因實際上接種在病人身上疫苗都沒有問題，行政作業上有錯，未來務必會留意。

另外，有民眾反映在台北市大安區接種過第一劑莫德納疫苗，還沒接種過第二劑莫德納疫苗，到預約現場卻被告知曾在桃園市有接種紀錄，北市這次接種疫苗頻頻出包，對此，北市副市長蔡炳坤解釋，這案子是跨區在資料輸入的情形。

蔡炳坤說，現階段有各種不同疫苗正在接種，此案例該市民第一劑是在台北市接種莫德納，到了第二劑接種時發現，系統竟顯示他已打過第二劑，經查才發現，是桃園有民眾接種疫苗後，輸入身分證字號後兩碼錯了，就變成這位市民的帳上，這是系統問題，也會跟中央反映，像是過期疫苗的編號還能輸進去，應該要有防呆機制。