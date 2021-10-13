立委吳琪銘今與市議員黃永昌、林銘仁等人前往會勘板橋變電所，台電預計年底前拆除舊變電所地面設施，釋出土地供市府開發商業區、興建公園綠地。（蔡雯如攝）

新北市土城金城路三段4.8公頃大的「板橋一次變電所」，因都市開發周邊人口漸增，地方民眾頻頻要求高壓電塔、電纜線撤出民宅區，台電近年配合市府都市計畫將設施全面屋內化。台電北區施工處長張涵曦表示，舊變電所拆遷作業進行中，預計年底前可釋出用地，屆時2.1公頃土地將設置公園用地以及商業區，消弭周邊居民對變電所的嫌惡印象。

板橋一次變電所興建於1969年，主要負責土城、樹林、三峽、板橋、中和等地區用電，不過隨著都市開發計畫進行，周邊大樓陸續興建，周邊的高壓電塔常會發出惱人的設備雜音，天空中複雜交織的電纜線也成為居民眼中的嫌惡設施。

立委吳琪銘今與市議員黃永昌、林銘仁等人前往會勘皆表示，變電所設立50多年來，曾經發生過爆炸事件，令當地民眾相當擔憂，除了要求台電遷移設施外，此處用地也坐落在土城精華區，未來周邊也會設立捷運萬大線LG09站，若土地可用來釋出公共空間，將有利地方發展。

張涵曦表示，變電所屋內化工程2017年已動工執行，總經費約27億元由經濟部支出，目前已拆除靠近住宅區的高壓電塔，鐵構設施預計年底前會拆除淨空，將空地釋出，靠近金城路的1.25公頃土地已變更為商業用地，未來將交由捷運局開發利用，並開闢建捷運出入口，鄰近的0.85公頃土地也已變更為公園用地，未來將設置綠地公園或兒童遊樂場。

張涵曦表示，未來板橋變電所面積將縮減為2.7公頃，周邊輸出電纜將全面地下化、設施也會全面屋內化，至於延吉街上電塔拆遷後的土地，未來將由台電管理，目前朝綠美化方向開發。張涵曦補充，新北深坑、蘆洲等地仍有老舊變電所，因設施屋內化、地下化仍須評估供電狀況，施作仍有一定難度，台電將逐年檢討，未來各變電所將朝板橋變電廠活化方式進行。