山西暴雨導致當地古建築面臨重大威脅。截至11日19時，山西各市上報全省共有1783處文物不同程度受損，出現屋頂漏雨、牆體裂開坍塌、地基塌陷及周邊護坡、圍牆坍塌等險情，9座博物館紀念館（古建築博物館）也出現小面積漏雨等情況，所幸未造成人員傷亡。大陸國家文物局已派出專家組指導文物救災工作。

經初步評估，山西受災害影響文物中，大陸重點文物保護單位176處，省級文物保護單位143處，市縣級文物保護單位661處，尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物803處。

從受災害影響程度上看，嚴重的有89處；比較嚴重的（有部分垮塌及存在其他結構風險）有750處，其中84％為市縣保和未定級不可移動文物；一般損傷的（漏雨、裂縫、檐部損傷及構件掉落）有865處；有79處周圍護坡、圍牆等受損。

大陸專家認為，「山西眾多的文物大都在地上，是全省文物受災範圍大、受災文物數量多的部分原因，特別是古建築，多為木架構結構，主要建築材料為木材、磚瓦等，尤其是一些民居、祠堂、革命舊址等建築，在長時間連續雨水的天氣中，更容易受到損傷。」「另外山西疏鬆的高原土質，在雨水多時，也極易形成坍塌、滲漏等情況。」

相關專家分析，從山西文物總體受災情況看，其中近一半為尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物，漏雨、裂縫、檐部損傷及掉落構件等受災程度佔總量的近一半。

目前，大陸國家文物局已派出專家組實地勘查掌握文物受影響情況，指導文物救災工作，緊急撥付文物應急搶險資金，支援山西展開因災受損文物應急、搶險、修復等，確保文物第一時間得到應急保護，並將在後續文物保護項目和經費上給予重點傾斜安排。指導山西繼續加強巡查排險，完善應急措施，做好安全防護，嚴防次生災害對文物造成的破壞。