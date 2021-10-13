配合行政院振興五倍券措施，教育部推出加碼券—動滋券2.0，藉期振興受新冠疫情(COVID-19)嚴重衝擊之運動產業。截至13日上午11時止，已有超過1090萬人登記，教育部體育署將分別於10月14日、10月21日、10月28日、11月4日上午10時辦理直播抽籤，抽籤方式為以亂數進行身分證末2碼、末3碼之抽籤，身分證末碼相同者即為中籤者。

體育署表示，配合振興五倍券加碼券抽籤規劃，分4週抽籤，並採抽取身分證末碼方式決定中籤者，14日將邀請東奧體操銀牌李智凱現場抽出幸運尾碼，並陸續邀請職棒、職籃、運動場館、體育活動等運動產業業者共襄盛舉，活動期間也有網路直播及律師見證，確保抽籤活動公平、公正、公開。中籤者將於抽籤當日下午5時起收到中籤簡訊通知。

體育署強調，只要符合提供「做運動」、「看比賽」相關服務之運動事業，可儘速上動滋網登記，經審核通過即可成為合作店家及收受動滋券。有關業者登記、民眾領券等相關訊息，可上動滋網查詢(500.gov.tw)或洽客服專線02-7752-3658。