「蛙蛙文創」公司日前遭爆料，去年對外銷售醫療級口罩，卻拿錢不出貨，涉嫌詐騙各大公司職福會超過2億元，調查局桃園市調查處接獲檢舉，查出蛙蛙文創實際負責人張智人涉嫌未經核准，擅自製造及販售醫療口罩，詐取貨款2億元，13日兵分5路搜索，依違反《醫療器材管理法》及《刑法》詐欺罪約談張男4名被告，調查局訊後，晚間將4人移送台北地檢署複訊。

蛙蛙文創公司因自去年下半年起，對外推銷「醫療級口罩」團購，卻屢屢發生遲未交貨，或以非醫療級口罩交貨搪塞，迄今已經陸續有華航、長榮等知名公司職福會向民代投訴後，向檢調檢舉，蛙蛙文創還一度以公司和部分員工帳戶遭列警示、圈存，導致無法調度資金為由，延遲還錢時間。

由於蛙蛙文創口罩的消費糾紛遍及全台，僅台北市政府即受理申訴約1000多人，實際參與調解500多件。

去年底，30多人向台北地檢署遞狀，控告蛙蛙文創負責人林子斌及員工共10多人涉嫌詐欺，今年3月林子彬不明原因猝死，引起被害人恐慌，擔心求償無門。

不過，檢調蒐證後，查出蛙蛙文創實際負責人張智人涉嫌未經核准，擅自製造及販售醫療口罩，詐取貨款2億元，13日兵分5路搜索，依違反《醫療器材管理法》及《刑法》詐欺罪約談張男4名被告。