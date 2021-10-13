台北市政府加碼振興方案「台北熊好券」饗購券和市集券墊付案兩度卡關，抽籤日期也從8日改為15日，議會財建委員會13日上午流會，下午2點多再度開議，但委員會直至3點仍在討論，但大會已在2時45分許散會，代表無法送入大會三讀，15日抽籤恐再延期。

副市長黃珊珊下午特別前往委員會外「盯場」，她表示，有提前跟議員溝通，若沒有問題，可否在大會二讀，原則上會納入議會意見，今天若順利，會按照原訂計畫上路；若未通過會修正後，暫緩公告。

黃珊珊指出，議員們只是程序有些不瞭解，市府在溝通上未說明清楚，但因為急著配合五倍券，才會先跟市民先說明，要跟店家市民下載台北通，且要先作業，每天都持續在變化。

下午在市府緊急找人後，除了召集人楊靜宇外，潘懷宗、應曉薇、林瑞圖、陳義洲、李慶元陸續到場，已達法定開會人數；而林亮君、邱威傑、林穎孟、苗博雅也陸續到場。

台北熊好券已因墊付案未過延後一周抽籤，財建委員會今日也加開2場會議力拚一讀通過，但2點同時有議會大會正在進行，期能趕在下午送入議會大會進行二、三讀。

不過，議會大會已在2時45分許散會，宣告熊好券無法通過二讀，但下周三台北市長柯文哲要進議會進行預算報告，代表熊好券預算最快要到27日才能過關，原訂15日的抽獎環節恐二度延期。

苗博雅、林穎孟、黃郁芬、邱威傑及林亮君所組政團提出五項要求，委員會酌修文字後，通過墊付案，另有五項附帶決議，包含第一，市府應於活動結束4個月內，完成第三方公正單位執行熊好券振興成效評估報告，提送議會備查，饗購券及市集券應核銷9成以上。

附帶決議第二則是，為降低民眾參與北市振興活動門檻，請市府研擬未來舉辦振興抽獎活動，登錄報名應有多元管道，不得僅限定開放台北通會員參加；第三，為達振興民間業者之政策效益，市府直接或間接持股達50％上之公司不得參與本市辦理之振興活動。

第四，台北市長柯文哲於10月12日媒體發言，對於本次市府推動熊好券相關預算，不尊重議會審查權，致產生諸多程序瑕一事，毫無悔意，本會予以嚴厲讀責。柯文市長應於本案二讀前赴議會向市民及議員道歉。