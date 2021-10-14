國際能源總署（IEA）今天警告，全球改用潔淨能源的速度仍過於緩慢，不僅難以兌現氣候承諾，也可能造成物價更大波動。

國際能源總署執行董事比羅爾（Fatih Birol）表示；「我們的投資不足以因應未來的能源需求，這樣的不確定性，可能導致未來有段動盪期。」

「加速潔淨能源轉換會帶來龐大的社會與經濟好處，而不作為的成本則相當巨大。」

國際能源總署在其年度「世界能源展望」（World Energy Outlook）報告中估算，如果要達成那些承諾，未來10年對潔淨能源計畫與基礎建設的投資就該是現在的3倍以上。

這份報告是在氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）於英國格拉斯哥舉行前發布。在那場峰會上，與會國將得採取果決行動，以如同2015年巴黎協定承諾，將氣溫升幅限制在比工業革命前的水平高出攝氏1.5度以內。

國際能源總署表示，風力與太陽能等永續能源持續快速成長，電動車2020年銷售創下新紀錄，即便是在疫情封城，經濟深受影響之下；但「潔淨能源進展速度仍太過緩慢，無法顯著減少全球碳排量」來邁向2050年淨零目標。

報告也強調投資不足將造成未來的不確定性。國際能源總署表示：「2014至2015年價格崩盤導致石油和天然氣開銷減少，這在2020年又出現一次，最終會導致世界停滯不前，甚至需求下滑。」

「與此同時，花在潔淨能源轉換的支出，遠遠不夠以永續方式達成未來需求。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1101013