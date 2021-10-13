山區雨勢不斷，石門溪溪水湍急十分危險，讓救難人員難以渡溪救援。（胡健森攝）

山區雨勢不斷，石門溪溪水湍急十分危險，讓救難人員難以渡溪救援。（胡健森攝）

圓規颱風雖然只從台灣南部擦身而過，但外圍環流卻給宜蘭、花蓮等地區帶來驚人的雨量及威脅，繼日前南澳神秘海灘有16名遊客受困，險些遭到滅頂之災，宜蘭縣大同鄉石門溪13日也傳出有13名遊客受困，但因天候及地理環境極差，救援過程十分困難，所幸受困的遊客暫無立即性的危險，救難人員正在思考，是否一定要冒險渡溪救援。

據了解，受困的13名遊客在8日從台北出發，在宜蘭縣大同鄉石門溪露營，原訂11日就要返家，但因為圓規颱風外圍環流帶來的豐沛雨量而影響原計畫，加上手邊準備的食物等物資足夠，於是原想等到雨勢歇緩、溪水退了之後再下山離開，不料雨勢遲遲沒有停下來，只得向外求助。

宜蘭縣政府消防局接獲通報後，立即調派大批人力上山展開救援行動，但宜蘭山區的雨勢沒有停過，石門溪的溪水十分湍急，危險性極高，即使出動了「怪手」等機具，直到下午3點救難人員仍在試圖渡溪，甚至有一輛民間支援的四輪傳動吉普車在強行溯溪時翻覆，所幸車上4人先後爬上沙洲，再由其他的救難人員平安救上岸。

現場指揮官特搜大隊大隊長李榮基表示，山上受困的13人都能保持聯繫，飲食仍然充足，也沒有失溫的問題，如果雨勢沒有變小，在顧及救難人員自身的安全下，正在考慮是否要讓救難隊冒險渡溪，或是等到雨勢停歇、溪流緩和之後，再協助受困的民眾下山。