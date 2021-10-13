謝志偉「舉國旗吐血」惹議 民進黨：種種行為都表示熱愛國家 16:322021/10/13 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駐德代表謝志偉在國慶日當天持「台灣獨立」布條拍照引來批評。（取自謝志偉臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐德代表謝志偉的「舉國旗吐血」說，民進黨發言人顏若芳表示，謝代表這幾年種種行為，都表示有顆熱愛國家的心。 顏若芳指出，尊重謝志偉代表的發言。謝代表這幾年為台德關係發展努力、為國家購買疫苗奔走、為國家在國際上發聲，種種行為都表示謝代表有顆熱愛國家的心。 她表示，台灣的外交人員是站在第一線為國家打拚，希望大家給予支持、鼓勵。 遭謝志偉點名行徑令人吐血 民眾黨回應了 嘉義大林鎮重陽敬老金預算未過發不出去 長輩等不到小確幸 #謝志偉 #民進黨 #國旗 #熱愛國家 #代表 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 謝志偉、莊豐慶惹議 藍委轟蔡政府公帑聘的棋子側翼 15:312021/10/13 政治 駐德代表辱國旗 總統府稱尊重 謝志偉嘲諷國旗至今鮮紅是在台灣補了幾十年鮮血、我們一邊舉旗一邊吐血 04:102021/10/13 焦點要聞 謝靜宜 讓顧客賓至如歸 04:102021/10/13 地方新聞 展榮展瑞推新單曲致敬小虎隊 曾莞婷、簡廷芮驚喜現身 14:272021/10/13 娛樂 迎接疫後出遊潮 新北斥資2000萬投入微笑山線改造 09:362021/10/13 生活 觀策站》删Q是台灣「去民粹化運動」的社會調節（劉宗夏） 08:412021/10/13 海納百川 謝志偉吐血論 藍委嗆準備回立院報告 10:452021/10/13 政治 痛罵鄭麗文後蘇貞昌現身了 自認「撥亂反正」、「憤然抵抗」沒道歉 09:572021/10/13 政治 拍謝少年登上國慶晚會 合唱惠婷大讚帥度滿分 15:292021/10/13 娛樂 謝志偉批民眾黨行徑令人吐血 蔡壁如擬提案要求返國備詢 14:042021/10/13 政治 網球》戴恐龍頭套受訪 謝淑薇獲封「傳奇」 15:032021/10/13 體育 政治熱門新聞 蘇貞昌為何痛罵鄭麗文？郭正亮曝幕後原因 宅神嚇壞 - 政治 蘇貞昌為何突然失控？港媒曝民進黨「殘酷宮鬥」秘辛 - 政治 沈富雄斷言陳柏惟最後結局 郭正亮曝他心中所想 - 政治 看完陳柏惟罷免民調 郭正亮曝綠營驚人內幕 - 政治 「2022高雄市長人選」最新民調 這3人對決陳其邁結果出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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