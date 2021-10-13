駐德代表謝志偉的「舉國旗吐血」說，民進黨發言人顏若芳表示，謝代表這幾年種種行為，都表示有顆熱愛國家的心。

顏若芳指出，尊重謝志偉代表的發言。謝代表這幾年為台德關係發展努力、為國家購買疫苗奔走、為國家在國際上發聲，種種行為都表示謝代表有顆熱愛國家的心。

她表示，台灣的外交人員是站在第一線為國家打拚，希望大家給予支持、鼓勵。