南投80多歲的陳姓阿嬤，在家裡突然因為下肢無力而跌倒，家人趕緊將她送醫治療，南投醫院進行詳細檢查後，診斷為罕見的「格林巴利症候群」，婦人接受血漿置換術治療後，肢體力量逐漸改善，目前持續治療中。

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆指出，格林巴利症候群（Guillain-Barre Syndrome），是急性的周邊神經病變，發生率不高，每年每10萬人約1.65例；可能會出現肌肉無力、手腳感覺異常、吞嚥及呼吸困難，病程惡化快速，患者可能會在短時間內癱瘓，甚至危及性命。

鄭耕兆表示，患者可能是在感冒或腹瀉等感染後，引發身體免疫反應產生抗體，卻攻擊病人神經，使得全身神經及肌肉功能急速下降。陳阿嬤家屬表示，大約在2周前接種AZ疫苗第2劑，之後阿嬤就陸續說雙腿無力，沒想到緊接著就因下肢不穩而跌倒；院方已通報施打疫苗不良反應，是否有因果關係，將由相關單位釐清。

南投醫院腎臟科與神經內科醫療團隊合作，為患者進行血漿置換術治療，腎臟科主任莊宗芳指出，血漿置換術是將血漿中有害的抗體，以透析的方式濾出，然後補充新鮮的血漿到病人體內，有助於患者加速肌力恢復速度，且有健保給付，患者的負擔相對較輕。

南投醫院院長洪弘昌表示，以往類似自體免疫與神經相關疾病患者，如果需要血漿置換術時，就得到其他縣市的醫院治療，南投醫院為提供縣民充足的醫療資源，特別引進血漿置換機等高階醫療設備，讓縣民可以就近安心接受治療。