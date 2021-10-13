嘉義市長黃敏惠（左三）偕內政部政務次長陳宗彥（右三）宣布環市自行車道啟用。（廖素慧攝）

嘉義市25公里環市自行車道13日啟用，地方各界入士歡慶。（廖素慧攝）

嘉義市環市自行車道全程25公里，13日啟用，市長黃敏惠偕內政部政務次長陳宗彥騎公共自行車體驗車道，黃敏惠表示，公共自行站點廣設在環市自行車道沿線，串連交通，把設計力融入城市治理，且沿途風光媲美韓劇場景。

黃敏惠表示，嘉義市積極打造綠色運輸量能，多年來陸續建置多條自行車道，市府爭取前瞻計畫2億元經費，打通多處自行車道斷點，優化路線，拓寬車道，鋪面翻新，串連這些自行車道，建造總長約25公里的「環市自行車道」，提升騎乘自行車的品質。

黃敏惠表示，去年底引進YouBike 2.0系統，目前有100站租借站點，有約3分之1的站點建置在自行車道沿線周邊與重要景點，加上市區公車全面改用低底盤電動公車，騎自行車、搭電動公車都能好好漫遊嘉義市，感受綠能低碳城市的從容舒適。

陳宗彥表示，嘉義市多條自行車道在黃敏惠市長任內順利連接形成環市自行車道，道路平坦，行人、自行車分流，各有路權，並連結特色景點，他也喜歡來嘉義市小旅行、吃美食，非常值得影視娛樂業來嘉義市取景拍劇。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，環市自行車道連接交通部推動的環島自行車道路網，並串連嘉油鐵馬道、世賢路、頂庄等多條自行車道，拓寬自行車道成2.4公尺，沿途可遊覽北香湖公園、世賢路、嘉油鐵馬道、八掌溪黃金風鈴木廊道、綠映水漾公園、蘭潭水庫、北門驛、檜意森活村、阿里山林業村，深度遊賞城市的人文與風情。