台中市長盧秀燕讚許中臺科大設置全國第一間校園內的日照中心，善盡大學社會責任。（林欣儀攝）

歡慶創校55周年，中台科技大學13日舉辦校慶活動，台中市長盧秀燕特別到場祝賀，她表示，中臺在今年3月間設立全台第一間校園內的日間照顧中心，創造老少共學與青銀共好的特色環境，堪稱是大學善盡社會責任的展現，未來市府將繼續與學校攜手，共同努力邁向下一個55年。

在鋼管五重奏等演出中，中臺科技大學55周年校慶活動揭開序幕，校長陳錦杏表示，中臺於民國55年獲核准為醫事技術專科學校，篳路藍縷直到現在，有賴於師生、校友的努力讓學校能獲得社會肯定，創校55年是責任的延續，未來將更加努力。

盧秀燕表示，中臺在中部地區有「4321」美譽，即中部地區每4名護理師、每3名醫檢師或每2名放射師、每1名牙技師，都有1名是中臺的畢業生，顯示該校在健康、醫學領域培育了無數人才；早期更有「中臺醫專、專醫台中」的話表達該校對台中市民健康的守護。

盧秀燕說，除了作育英才，中臺科大今年3月間設立全國第一間位於大學校園內的日間照顧中心「謙和賀」，整合校內醫護系所、師資與設備，不但完善老人照護服務，且創造了老少共學、青銀共好的環境，落實在地老化目標，是市府推動老人政策的好夥伴。

中臺科大創校初期原設有醫事檢驗、放射技術與醫務管理3科，之後陸續增設護理助產、牙體技術、食品衛生及幼兒保育等科，近幾年逐步蛻變轉型為兼具人才培育、產學合作的專業型科大。教育局強調，中臺科大並與慈明高中照顧服務科合作設立「3十4直升產學合作學程」，符合國家推動長照政策，為台中市產業留住好人才。