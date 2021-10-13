國民黨立委鄭麗文批評政府「投降說」、以及連核子動力潛艦都不敢爭取；民進黨發言人顏若芳表示，鄭委員可能忘記馬前總統在2015年曾說過，「台灣並不需要核潛艦」。

顏若芳指出，民進黨對於國防有決心，也實際付諸行動來捍衛家園，反倒是國民黨一直杯葛武器國造和軍購預算。

她說，過去民進黨政府就曾提出潛艦軍購預算，被國民黨用多數優勢杯葛了69次；江啟臣擔任主席任內，國民黨也提案凍結潛艦國造預算，除了擋軍購和國防預算外，還提名去對岸聽國歌的退將吳斯懷擔任立委。

她說，馬前總統說台灣前途由「兩岸人民」共同決定；現任主席朱立倫對於習近平說「為國家謀統一」時也不敢吭聲，國民黨的兩岸論述總是與對岸唱和，鄭麗文委員對國民黨種種「投降行為」，全都視而不見，反而指責努力充實國防的民進黨政府「會先投降」，不知道曾任國民黨文傳會主委的鄭委員，是失憶還是不願想起。