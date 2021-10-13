台北市「熊好券」預算卡關，台北市議會財建委員會原定在13日上午再審，但因人數不足延至下午，但下午財建委員會時，議會大會已散會，導致預算無法在今日二讀，最快要2周後才能過關；對此，台北市副市長黃珊珊表示，如果預算無法如期通過，會按照議會程序，將「熊好券」意願調查截止，抽籤日期則等預算通過後再公告。

北市府推出「熊好券」，由於議會墊付案未過，從原訂10月8日抽籤，延期至10月15日抽，台北市議會原本預計在13日上午加開財建委員會，卻因人數不足流會，延到下午2點開會，但台北市議會大會在財建委員會結束前已散會，代表「熊好券」預算今仍無法二讀，且下周柯文哲還要到議會專案報告，等同預算最快要2周後才能過關。

被問到是否會擔心10月15日前墊付案仍舊過不了，導致再度延期抽籤；黃珊珊回應，很多議員支持北市府編列振興預算，「熊好券」部分上午沒開成委員會，但下午2點召集人已有再度召集議員，目前還正在開會中，尚不清楚最後結果，但由於藝文券還要審查，所以這周可能無法通過，北市府尊重議會程序，有意見部分就盡力說明。