苗栗縣長徐耀昌夫婦、縣議長鍾東錦、立委徐志榮夫人王慧珍等到場祝福所有長輩。（謝明俊攝）

苗栗縣政府13日上午在三義西湖度假村舉辦九九重陽敬老表揚大會，邀請全縣鑽石婚楷模到場接受祝福。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚鑽石婚楷模。（謝明俊攝）

九九重陽節屆近，苗栗縣政府為表彰縣內模範老人、鑽石婚楷模夫婦等，13日上午在三義西湖度假村舉辦表揚大會，縣長徐耀昌夫婦攜手到場祝賀長輩，徐耀昌表示，他上台以後持續建置社區關懷據點，已達188處，原本希望增加至2百個據點，卻因遭逢疫情管制而喊停，期望疫情結束後再恢復設立，替社區長輩們提供更好的服務。

10月14日就是今年九九重陽節，苗栗縣政府特別利用疫情趨緩後，在重陽前夕舉行敬老表揚典禮，對全縣長者、模範老人、敬老楷模及鑽石婚楷模等公開表揚，除了縣長徐耀昌、夫人蔡麗卿共同到場祝賀外，縣議長鍾東錦、徐志榮夫人王慧珍、以多名鄉鎮長、縣議員都陪同自家鄉鎮獲獎長者到場，共享喜悅。

全苗栗縣結婚時間最久的是卓蘭鎮94歲詹益芳及92歲妻子廖蘭桂，至今已有72年，夫妻倆靠著種菜、種田、種柑橘，辛苦拉拔1男4女長大。頭屋鄉的鑽石婚楷模是92歲的徐阿金，是退休警察，曾在1977年及1985年2度榮獲全國模範警察，妻子張玉招則在農會家政班擔任班長30多年，致力推廣客家米食，曾因研發奶香八寶飯，榮獲全國模範農民。

97歲高齡的公館鄉模範老人陳孝祿，是全縣今出最年長的楷模代表，熱心公益，積極參與推動各項活動，曾擔任樂活長青協會理事長及常務監事、苗栗縣大愛文化推廣顧問、還教授古文成語班、英文歌唱班、國標舞班。

40歲的敬老楷模林妍君，目前擔任華山基金會和正德佛教基金會志工，平日協助送餐給獨居老人、關懷貧病無依老人，成為今年全縣最年輕的敬老楷模。