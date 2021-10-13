台南市西港區公所探望金砂里謝順和老先生（左五），送上敬老禮品。（台南市西港區公所提供／劉秀芬台南傳真）

西港108歲黃烟阿嬤念四句聯

一年一度重陽佳節前夕，台南市西港區公所前往區裡9位百歲人瑞家中探望，並致贈敬老禮金、禮品，其中108歲的黃烟阿嬤，曾是西港鄉首位女性民代，永樂里許多道路、路口大水塔都是在她任內爭取，阿嬤雖然有點重聽，但身體健康，看到許多人來看她，心情很好，還念了幾句四句聯。

西港區公所主任祕書黃崇賢表示，台灣老年人口比例不斷攀升，位居偏鄉的村里人口老化速度更甚，區公所多年來一直積極推動各項政府的老年福利政策，13日探望人瑞活動，也請公所的年輕替代役男一起出動，陪長輩聊聊天，增加歡樂氣氛。

西港區目前有9位百歲人瑞，包含西港里邱源河先生、許黃樹蘭女士、南海里郭曾金英女士、檨林里丁謝服女士、金砂里謝順和先生、劉厝里黃方虳女士、劉黃丈女士、竹林里郭莊芒花女士及永樂里黃烟女士。

其中最年長的黃烟阿嬤，為區內最長壽之人瑞，今年已高齡108歲，阿嬤家人說，其實阿嬤晚報戶口，今年已經110歲。黃烟阿嬤目前與兒子、兒媳同住，女兒們今天也都趕回同樂，一家說說笑笑，感情很好。

黃崇賢今天也代表市長黃偉哲，與立法委員郭國文、台南市議員方一峰、陳昆和、蔡秋蘭、蔡蘇秋金、謝財旺等人之代表於一一拜訪區內人瑞，送上衛福部及台南市政府之敬老禮金、金鎖片、敬老狀、匾額及禮品，一同獻上滿滿的祝賀。