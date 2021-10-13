基進立委陳柏惟罷免案10月23日登場，據轉述，身兼民進黨黨主席蔡英文總統今在中常會表態大力支持國防委員會立委陳柏惟，不希望陳成為「全黨打一人」惡鬥下的犧牲品，也要尊重基進黨對罷免案的策略。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，他對腦中浮現的是《動物農莊》裡那隻叫做拿破崙的豬，和他那偉大的七誡，「綠色為善，非綠為惡」。

民進黨祕書長林錫耀說，就民進黨公職，會協助地方座談會，但不希望產生政黨對抗，會尊重台灣基進的作法，目前會再繼續辦相關座談會，最後一晚為舉辦溫馨晚會，支援陳柏惟。至於無黨籍林昶佐罷免案，目前是第二階段送件，也會持續關心。

對於蔡英文在中常會下令全力支持陳柏惟，羅智強13日在臉書貼文稱，他對蔡英文只有一個建議，就是請蔡總統去拜訪被陳柏惟肇逃撞倒、至今行動不便的老人家，並告訴那位老先生，被蘇貞昌口中「有為有守」陳柏惟的撞到，然後放著他死活不管，溜之大吉，他應該要認命。

他還說，請偉大的總統，去拜訪所有因為肇事逃逸而破碎的被害人家庭，並告訴大家，從今而後，「肇事逃逸」是「有為有守」的光榮事蹟，誰敢罷免肇逃仔，就是惡鬥。

羅智強坦言，當看到蔡英文出來力挺肇逃仔，他腦中浮現的是《動物農莊》裡那隻叫做拿破崙的豬，和他那偉大的七誡，「綠色為善，非綠為惡」。只要是綠色的挺萊豬、擋疫苗、肇事逃逸，不管做任何差勁至極的事情，都是「有為有守」的好立委。