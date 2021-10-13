全國運動會16日在新北市登場，三芝幼兒園發揮創意，將適逢產季的三芝茭白筍當作聖火火炬，讓小朋友體驗跑步傳遞聖火，鍛鍊體能也了解地方，孩子們開心拿著茭白筍聖火嬉戲，個個玩得不亦樂乎，小朋友樂翻天的笑容也萌翻了師長們。

三芝幼兒園園長朱詩穎表示，10月是三芝茭白筍盛產期也是秋收季節，每年都會讓孩子體驗下田採收茭白筍的樂趣，多利用機會走向戶外運動身體，除了體驗傳遞聖火，也能練習到基本行走、定點跳躍、折返跑步，有助孩子的肌肉發展。

此外，老師也和孩子討論茭白筍像美人腿之外還像什麼？孩子們的童言童語也非常有創意，王邦宇同學回答：「我覺得茭白筍倒過來像運動會火把，我們可以玩接力賽」；賴亮語同學說：「茭白筍白白的像閃亮亮的瓶子」；梁詩荺也說，「茭白筍如果倒過來的話，像打棒球的棍子」。

教育局長張明文表示，新北市長期推動在地化課程向下扎根，三芝幼兒園積極參與食農教育行動，師生將採來茭白筍現場煮食品嘗現採美味，享受勞動後豐收喜悅。孩子在過程體會茭白筍農辛勞，啟發關懷環境及建構在地文化的認同感。而本次主題活動結合全國運動會時事，孩子握著茭白筍作聖火傳遞，傳承一棒接一棒精神，更代表未來的希望及和平，為即將到來的賽會暖身。