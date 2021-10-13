國內新冠肺炎疫情明顯趨緩，連江縣疫情指揮中心考量疫苗第1劑覆蓋率已達82％，今宣布與澎湖、金門同步自明（14）日起入境免快篩，但仍會密切關注疫情發展，視情況隨時調整恢復快篩。

連江縣長劉增應表示，經與澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮浯研商，考量國內雖維持在二級疫情警戒，但目前疫情已呈趨緩，中央陸續放寛各項防疫措施，且全國疫苗第1劑覆蓋率已漸上升，連江縣覆蓋率更已達82％，在南北竿機場篩檢數大幅下降現況下，南北竿機場快篩站階段性功能已告一段落。

劉增應說明，隨著疫苗普及與群體免疫效果，整體疫情應會朝「流感化」發展，因此未來防疫工作將調整為早期發現、診斷與匡列，減少重症個案發生，並以社區防治為方向，早日於防疫與經濟的活動之間取得平衡，恢復日常運作。

劉增應感謝過去4個半月來，每位旅客與鄉親能共體時艱，包容這段期間的不便與犧牲，站在愛護馬祖、保護鄉親的角度，全力配合快篩政策，共同承擔地區防疫，將疫情阻絕於境外。