國民黨主席朱立倫今天下午在中常會宣布，將復辦中山獎學金，另新增孫運璿紀念獎學金，為下一代培育人才打下基礎，另針對號召黨員回娘家的同舟計畫，未來可透過捐贈公益來替代黨費繳交，將以關心公益、文化資產、培育人才等議題為導向，號召支持者入黨。

為擴大黨員人數，朱立倫上任後宣布啟動「同舟計畫」，號召「黨員回娘家」。文傳會主委凌濤下午在中常會後轉述說，朱立倫在會中提到，希望大家加入國民黨的行列，不拘泥於既有同志或失聯黨員，接下來的「同舟計畫」，盼以議題為導向，吸引更多民眾加入國民黨，他舉例，未來將開放捐贈公益替代黨費繳交，也號召關心文化資產、青年培育等議題的民眾，加入國民黨。

凌濤表示，為培育人才，朱立倫在會中宣布復辦中山獎學金，另成立孫運璿獎學金，獎助科技人才，為台灣的下一代打下基礎；至於孫運璿紀念獎學金的金額與名額等部分，目前尚未定案，待定案後會對外公布。

凌濤指出，朱立倫也向中常會報告，本周將召開兩岸小組工作會議，邀請多位前陸委會官員、前海基會官員參加，待凝聚相關共識或結論後，再向中常會報告。

此外，朱立倫下午特別在中常會一開始，頒發實踐二等獎章給前祕書長李乾龍，以及頒給前副祕書長謝龍介、前組發會主委李哲華、前文傳會主委王育敏華夏二等獎章，並逐一感謝大家為黨的付出與貢獻，也宣布敦聘李乾龍為中評委主席團主席，還透露中評委盧起箴見到黨中央財務困難，第一時間捐出100萬元特別黨費。

李乾龍則感謝朱立倫給他們如此高的榮譽，他雖卸下祕書長，他剛跟朱報告自己是終身黨員，未來黨需要的時候，他還是全力以赴，願為黨鞠躬盡瘁。