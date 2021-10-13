全智賢談到演出《智異山》從未感到辛苦也不覺得累或冷，拍攝過程十分開心。（愛奇藝國際站提供）

趙漢哲（左起）、全智賢、吳正世、朱智勛出席韓劇《智異山》全球國際記者會。（愛奇藝國際站提供）

愛奇藝原創韓劇《智異山》今（13）下午舉辨全球國際記者會，編劇金銀姬、攝影導演崔相木、全智賢、朱智勛、吳正世、趙漢哲盛裝出席。記者會以《智異山》精彩預告揭開序幕，在智異山四季變換的壯闊美景下，全智賢、朱智勛等人飾演的守山員們，不畏颱風、大火、洪水等危難，穿梭在山林裡搶救人命，埋藏在山中的重重謎團也在等著他們揭開，懸疑又帶有溫暖的故事令全球觀眾期待。

全智賢劇中飾演智異山國立公園的王牌守山員徐伊江，和飾演新人守山員姜賢祖的朱智勛是前後輩關係，在朝夕相處下雙方關係逐漸有微妙的變化，兩人談起對彼此的印象，朱智勛提到自己從小就是全智賢粉絲，電影《我的野蠻女友》和《暗殺》中的形象讓他初次見面時感到很緊張，實際合作後發現前輩特別平易近人，吃飯時也很照顧他，體力很好的全智賢讓現場充滿活力，用一句話來說明兩人的關係─守山員的默契「就是讚」；全智賢則稱讚與朱智勛合作非常自在，一句話形容─守山員的合作「來真的」。

國民女神全智賢過往在浪漫喜劇裡的優雅形象深植人心，這次在《智異山》中展現幹練、強悍的新面貌，全智賢表示無論電影或電視，選擇作品並未專挑強悍形象來演出，只是自然呈現現代女性的面貌。被編劇金銀姬視為最適合山林形象女演員的全智賢，透露從小就喜歡爬山，演出《智異山》從未感到辛苦也不覺得累或冷，拍攝過程十分開心，加上登山裝備齊全，就像在山林間飛來飛去一樣自在，體力還因此變得更好。相較於全智賢的超強體力，身為男主角的朱智勛卻有不同的感受，同樣從小就喜歡山，甚至放話之後想挑戰爬智異山，但他認為這次拍攝相當耗體力，尤其爬山時腳要緊抓地面，比在平地拍攝難上三到四倍，收工後雙腳常常伸不直，泡了不少足浴，得透過跑步和健行來保持體力。

《智異山》除了男女主角互動令人期待外，全智賢與同期守山隊隊友吳正世、趙漢哲愛鬥嘴的職場好友關係也是一大亮點，趙漢哲笑稱：「我們三個在劇中是同年齡，這點我非常開心」全智賢立刻跳出來喊冤：「我看完劇本有跟編劇說，我很無辜，為什麼要跟大叔要演同齡，要說服自己感到很掙扎」，接著提到常害自己笑場的吳正世，直說：「他長得就很好笑！我們有很多對手戲，明明是嚴肅的場景，卻因他搞笑而破功，導演只好在笑之前趕快喊卡」罪魁禍首吳正世還加碼提到：「有次全智賢要打我的頭，她在打我之前就笑了，不過她笑完還是有打我的頭啦」，間接稱讚全智賢相當投入在角色之中，讓全智賢不好意思回應：「我當時很想認真的，但實在忍不住笑了，真的很抱歉喔」兩人重現劇中鬥嘴的場景，引來現場一陣大笑。

編劇金銀姬透露當初選擇《智異山》作為戲劇主題，是因為先前作品多半以警察為主角，是在人死後搜查死因，這次守山員的故事是在事故發生前搶救人命，自己在撰寫前也曾未到過智異山，實際走訪後感受到神秘的氛圍以及圍繞在山林的傳說 ，《智異山》的故事就此誕生。全智賢也提到守山員並非日常中會遇到的職業，希望透過他們的演出能讓更多觀眾看見新的故事。愛奇藝原創劇集《智異山》講述由全智賢飾演的王牌守山員，與朱智勛飾演新人守山員，攜手守護智異山國立公園、搜尋救援受困者，並揭開埋藏在智異山中的秘密，10月23日晚間8點獨家同步韓國首播，全球觀眾可上愛奇藝國際版app或 iQ.com 收看。

繼《我的室友是九尾狐》、《人間失格》、《智異山》等原創劇集，愛奇藝副總裁郭又銓於今日記者會上分享今年第四季到2022年即將登場的六部自製原創韓劇，網羅韓國男、女神及大勢演員參與演出，包含熱血推理劇《Bad and Crazy 瘋狂與邪惡》雙帥李棟旭、魏嘏雋攜手剷除警界敗類，懸疑愛情劇《Crazy Love》找來「行走的賀爾蒙」金材昱、Krystal鄭秀晶在死亡威脅下浪漫相戀，夢幻愛情劇《Shooting Stars流星雨》偶像男星金永大與宣傳部長李聖經大談演職場之戀，以及有著淒美輪迴之戀的《當時的我們》、千金小姐尋找真愛的浪漫喜劇《月水金火木土》和漫改劇《我的歐巴是愛豆》等，多元主題及堅強卡司將陸續與全球觀眾見面。