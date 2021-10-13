精神醫學部住院病患小孟，2019年11月間深夜起床幫病友阿華蓋被子，阿華驚動醒來，發現被褥衣物尿溼，受思覺失調症妄想影響誤認遭他潑尿、翻床，竟怒毆揮擊，小孟莫名其妙被打到左眼破裂重傷，經手術裝義眼。台中地院依傷害致重傷罪判阿華徒刑1年10月，執行前監護3年。

54歲阿華長期罹患妄想型思覺失調症，2019年11月25日清晨6時許在精神部病房活動區，看見病友小孟，猛然拳毆擊他的頭、臉部，打到他的左眼的眼球內出血破裂，小孟接受手術治療後加裝義眼。

小孟指稱，他與阿華都是住院病患，兩人不認識、也沒糾紛，他只在當天凌晨有去幫阿華蓋被子，但不知為何被打。

1名護理師作證，小孟當天半夜爬起來幫阿華蓋被子，事後，護理人員帶小孟回病房。她在凌晨2時許去查房時，阿華指稱，他尿床了，看到有一個人去翻他的床。但阿華犯後改口，是因小孟翻他的床、還潑他尿，才毆打小孟。

護理師證稱，阿華常常尿床，案發當天並未看到小孟潑尿，研判阿華因思覺失調症妄想誤以為被潑尿。根據案發當天的護理紀錄紀載，阿華在犯後2至3小時仍相當氣憤。

法官勘驗監視影像，阿華出手揮擊小孟臉部，小孟以手遮臉直到倒臥在地，阿華停止攻擊，法官認定阿華未刻意攻擊眼睛、未使用凶器，無重傷害的動機及故意，但發生超越犯意的重傷結果。

阿華坦承，他知道打人不對，會被關進保護室、會受法律處罰。法官認定他認知功能雖較常人低，但案發時辨識違法行為能力尚未完全喪失，考量他因思覺失調症受幻聽、妄想影響，一時情緒失控毆人成傷，但審酌犯後坦承犯行、態度尚可，依傷害致重傷罪判刑1年10月。