去年狂吸21萬人次的桃園萬聖城，今年將於10月30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場登場，以「瘋狂實驗室」為主題，除了有「邪惡無害、恐怖可愛」的裝置藝術，打造打卡拍照熱點，還有1連9晚的光雕秀，動力火車、鼓鼓等7藝人「變裝演唱會」，也邀請大小朋友玩變裝派對。

市長鄭文燦說，桃園去年首度舉行桃園萬聖節，吸引超過21萬民眾參與，成為地方特色主題活動，更是國旅振興階段的觀光旅遊亮點，今年續辦將於10月30日至11月7日在桃園高鐵站前廣場舉行，精采程度更升級，內容包含每晚6至10點每隔半小時的主舞台光雕秀、10月30日「動力火車」、「鼓鼓」呂思緯等7組知名歌手「變裝演唱會」、10月31日「親子嘉年華」Cosplay大遊行等。

鄭文燦說，同一時間還有桃園各商圈的萬聖節活動、觀音休閒農業區的「萬聖南瓜節」、11月開始的「桃園購物節」，期許桃園萬聖城打頭陣，達到眾星拱月效果，帶動帶動消費振興，接著還有「鐵玫瑰音樂節」及跨年元旦活動陸續登場，可望在秋冬節慶旺季創造觀光熱潮。

觀旅局長楊勝評表示，2021桃園萬聖城延續去年「邪惡無害、恐怖可愛」的風格，今年活動再次邀請由多次獲得金犢獎、金點設計標章的插畫師Saku操刀設計，整體視覺以「瘋狂實驗室」為主題，並以深藍色、橘色、綠色為主色調，調和成搞怪又有點狡猾的萬聖節氛圍。

主要角色除了將去年最受歡迎的南瓜人及骷髏人重新換新裝外，更打造３個全新角色，包括瘋狂實驗室的主角，有雙綠色大手的「科學怪人」、以紅衣小女孩為概念的實驗室助理「螢光小女孩」、還有科學怪人養的寵物「拜金蜘蛛」，各個角色埋首於自己的研究，構成了「瘋狂實驗室」的主體意象，帶領大家走進桃園萬聖城的瘋狂世界。

為期9天的活動，除了每天晚上6點(10月30日為晚上7點)開始，每半小時展演約5分鐘的瘋狂實驗室光雕秀外，還有由動力火車、鼓鼓-呂思緯等7組知名歌手變裝演出的「萬聖城變裝演唱會」、最受小朋友歡迎的YOYO哥哥姊姊和卡通玩偶演出的「YOYO萬聖親子嘉年華」、歡迎大家一起來變裝狂歡的「瘋狂實驗家Cosplay變裝派對」等豐富的活動內容，還能拍照上傳IG兌換限量萬聖節小禮等活動，詳細活動資訊請密切注意桃園觀光導覽網及樂遊桃園FB、IG。

楊勝評提醒，考量防疫安全，活動依照中央疫情指揮中心公布指引辦理，容留人數以戶外每平方公尺1人計算，同一時間人數上限降為7500人，現場採取一進一出管制，除了入口設有大型電子看板，活動網站上也同步告示現場人數，方便民眾掌握時間，避免久候。