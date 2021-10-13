女星周曉涵以無名正妹和逢甲大學校花爆紅，她出道後演過不少知名戲劇，加上周曉涵擁有氣質甜美外型和D級好身材，讓周曉涵被受封為「偶像劇女神」、「美胸女神」，而不吝嗇分享生活日常的周曉涵，今（13日）則在網上分享運動照，她辣穿運動內衣和長褲，大方露出纖細蠻腰，零贅肉好身材相當不科學。

照片中，周曉涵身穿桃粉色運動內衣、花紋運動褲，大方露出纖細蠻腰，運動內衣後方還有挖洞設計，讓周曉涵美背呼之欲出，而放下一頭長髮的周曉涵，專心伸手做拉筋動作，畫面散發健康美，儘管風大到讓周曉涵秀髮往後飛起，不過她仍不忘自嘲：「這風吹的（得）我可以拍洗髮精廣告了」。

周曉涵以一身運動裝入鏡，零贅肉身材相當吸睛。（圖／取材自周曉涵臉書）

同時，周曉涵也笑說，她最近努力減肥中，還分享六字箴言：「管住嘴，邁開腿」，而周曉涵看到自己邊拉筋、邊凝望遠方的模樣，還不禁直呼：「但怎麼感覺心事重重的」，網友則紛紛留言：「還是很瘦」、「整個體態真美」、「身材如此漂亮」。

周曉涵當年以無名正妹和逢甲大學校花打開知名度，也讓周曉涵一出道就備受矚目，周曉涵近年繳出不少戲劇作品，在《兩個爸爸》、《有愛一家人》、《我和我的十七歲》、《必勝大丈夫》等都有亮眼表現，是許多人心目中的女神。同時，周曉涵也是保養有術的女神代表，她膚質細緻、五官俏麗，舉手投足像個少女，看不出已37歲，完全沒讓歲月在臉上留痕跡。