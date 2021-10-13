全球再生醫療投資金額屢創新高，2020年全年度投資額為200億美元，而2021年更是僅於前二季度便達到141億美元，預計將連續兩年突破紀錄。台灣醫界聯盟基金會林世嘉執行長指出，再生醫療以吸引國際大廠加入全球賽局，台灣應及時搶進生態系。

台灣醫界聯盟基金會，13日舉辦「立足於再生醫療產業鏈的關鍵製程與跨域合作」論壇，與會的專家學者踴躍為產業把脈提出建言。

林世嘉指出，在這波全球賽局中，台灣應利用享譽全球的醫藥衛生人才與研發能力，搶進再生醫療產業鏈中的CDMO環節，並呼籲盡快成立跨部會的再生醫療國家產官學聯盟與策略，推動基礎研究與國際交流，來成為全球再生醫療領域中重點策略夥伴。

林世嘉以國際大廠的投資與併購布局為例，日本富士軟片積極收購再生醫療重點製程技術，如iPS細胞培養、病毒載體製造、基因療法製備能力，已經是全球不容忽視的行為者；而Minaris則收購全球7間大廠，成為當前規模最大的再生醫療委託開發與製造商（CDMO）。更重要的是，國際大廠透過併購與投資加入全球CAR-T產品的競賽行列。

台灣諾華陳喬松總經理以CAR-T產品為例，指出CAR-T產品從研發到製造、再到治療病患，參與此過程的大量利益攸關方，最終將形成全球性的生態系與產業鏈。

陳喬松說明，CAR-T產品與傳統製藥不同，從患者抽血、原料運送、細胞培養乃至於注射回到患者的過程中，均是在醫療機構或實驗室環境中進行，對於操作者的訓練、製備廠所的品管合規能力有著更高的要求，才能提供對於患者的精準與個人化的治療。

三顧技術長劉恆宇強調，CDMO服務中最關鍵的是「D」，即研發能力（Development），CDMO業者必須要有不遜於委託方的技術研發、製程研發與品管法規能力，在提供代工服務的同時，更能向委託方提供產品上市過程中的一站式諮詢，有能力提供這種服務的CDMO業者，最終將於醫療產業鏈中取得更為關鍵的策略地位，例如疫情中LONZA即和Moderna簽訂為期10年的生產合約。

通用幹細胞營運長林智堯分享該公司ES／iPS細胞的製備經驗，介紹認證（如FDA Master file、QMS/GMP、510（K）等）經驗，強調進入此議題的業者，應先對本身製程與營運模式有恰當評估，再思考具體要取得何種認證，以降低整體研發製造成本。

工業局民生化工組翁谷松副組長表示，2017年生技新藥產業發展條例修正後，已經將新興生技醫藥產品納入重點扶持對象，本年度之修正除更細緻地區分再生醫療、精準醫療與數位醫療之外，也對於設備租稅、投資有更多的優惠，並展延至2030年，以促進更為活絡的投資環境。