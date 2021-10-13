駐德代表謝志偉稱自己一邊舉中華民國國旗一邊吐血，13日又在臉書點名國民黨與民眾黨的行徑讓人吐血，國民黨怒轟，要求謝把中華民國俸祿吐出來。台北市長柯文哲表示，我只要求謝真的吐出血來就好了，呵！

柯說，他只要求謝志偉真的吐出血來就好了。會後記者追問身為醫生的柯會不會幫他急救？柯說「要插管，一般吐血都要插管！」