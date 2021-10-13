謝志偉稱「一邊舉國旗一邊吐血」 柯文哲酸：真的吐血要插管 16:462021/10/13 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐德代表謝志偉稱自己一邊舉中華民國國旗一邊吐血，13日又在臉書點名國民黨與民眾黨的行徑讓人吐血，國民黨怒轟，要求謝把中華民國俸祿吐出來。台北市長柯文哲表示，我只要求謝真的吐出血來就好了，呵！ 柯說，他只要求謝志偉真的吐出血來就好了。會後記者追問身為醫生的柯會不會幫他急救？柯說「要插管，一般吐血都要插管！」 謝志偉、莊豐慶惹議 藍委轟蔡政府公帑聘的棋子側翼 遭謝志偉點名行徑令人吐血 民眾黨回應了 #柯文哲 #吐血 #謝志偉 #國旗 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員批熊好券綁台北通排擠長者 柯文哲：數位轉型比振興重要 14:492021/10/13 生活 謝志偉批民眾黨行徑令人吐血 蔡壁如擬提案要求返國備詢 14:042021/10/13 政治 謝志偉吐血論 藍委嗆準備回立院報告 10:452021/10/13 政治 蔡英文稱ROC與PRC互不隸屬 國台辦：赤裸裸販賣兩國論 11:172021/10/13 兩岸 駐德代表辱國旗 總統府稱尊重 謝志偉嘲諷國旗至今鮮紅是在台灣補了幾十年鮮血、我們一邊舉旗一邊吐血 04:102021/10/13 焦點要聞 台北熊好券頻傳爭議 柯P坦言「說明不夠」願向議員和市民道歉 13:332021/10/13 生活 會孫曉雅 朱立倫：籌組國民黨駐美聯絡辦公室 04:102021/10/13 政治要聞 議員秀證據 爆北市大安區50多歲夫妻打「過期5天AZ」 11:262021/10/13 生活 痛罵鄭麗文後蘇貞昌現身了 自認「撥亂反正」、「憤然抵抗」沒道歉 09:572021/10/13 政治 新聞透視》謝志偉辱國旗、莊豐嘉稱「為幽靈國慶生」羞辱中華民國 自我催眠台獨 04:102021/10/13 焦點要聞 謝志偉邊舉旗邊吐血 藍促吐出俸祿 04:102021/10/13 焦點要聞 政治熱門新聞 蘇貞昌為何痛罵鄭麗文？郭正亮曝幕後原因 宅神嚇壞 - 政治 蘇貞昌為何突然失控？港媒曝民進黨「殘酷宮鬥」秘辛 - 政治 看完陳柏惟罷免民調 郭正亮曝綠營驚人內幕 - 政治 沈富雄斷言陳柏惟最後結局 郭正亮曝他心中所想 - 政治 「2022高雄市長人選」最新民調 這3人對決陳其邁結果出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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