藝名「何墨寒」的資深名模陳文文，與她公司旗下模特兒張迎盈發生爭執，去年9月在辦公室內公然辱罵「你就應該吃屎」等語，因而挨告。台北地院審結，依公然侮辱罪判陳女拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

陳文文曾以「何墨寒」為藝名，在凱渥擔任多年模特兒，是90年代台灣最早接觸到國際品牌的第一批資深模特兒，其他名模如林熙蕾、蔡淑臻及旅法模特兒金禧等人，都曾向她學習，後來想將所學傳承下去，退居幕後，現為風暴國際模特兒公司總經理，

檢方起訴指出，陳文文2020年9月17日在公司辦公室內，因公司業務問題與張迎盈發生爭執，竟失控辱罵張女「你就應該吃屎」、「fuck you」「愚昧就是愚昧」、「笨蛋就是笨蛋」，張女不干受辱，報警提告。

法院審理時，陳文文雖認罪，但最終未能賠償張迎盈達成和解，法官考量她的生活狀況、智識程度、犯罪後態度，以及張女所受損害等情狀，依公然侮辱罪判陳女拘役20日，得易科罰金2萬元。