英國女王首度公開使用拐杖

英國女王雖然95歲，但身體依舊硬朗，還在執行王室任務。不過，由於她周二首度公開使用拐杖，卻被澳洲「今日」（Today）節目主持人史蒂芬諾維奇（Karl Stefanovic）酸爆。

據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，女王12日在出席倫敦西敏寺（Westminster Abbey）的英國皇家退伍軍人協會（Royal British Legion）百年感恩儀式（Service of Thanksgiving）活動，下車後「為了舒服」而用了拐杖。結果47歲的史蒂芬諾維奇周三聽到記者卡倫（Alex Cullen）提起這消息，馬上拿這開起玩笑。

卡倫說，女王95歲了，她拄著柺杖。而史蒂芬諾維奇馬上接口說，「她可能用它來把你痛打一頓」。而對方則回答，「她95歲了，我會讓她贏」。

沒想到，史蒂芬諾維奇繼續說，「老弟，她會把你打爆」。而卡倫則說，「她會打爆我，接著跳到我身上」。接著史蒂芬諾維奇卻開起黃腔說，「我想她是單身！」雖然女王鮮少公開用拐杖，但先前有照片顯示，她在膝蓋開刀後，曾先後在2003和2004年在執行任務時用過拐杖。