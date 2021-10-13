羅東高中高三學生楊承鈞，看到爺爺、奶奶因為癌症及突發的心臟手術後所衍生出照顧問題，發揮他程式設計的喜好與專長，開發出一套「智能健康管理系統」，除了能主動量測爺爺、奶奶血氧指數等生理訊息，還能完整記錄下爺爺、奶奶的移動軌跡、移動的速度甚至於是否維持平衡等，讓家人不再需要時時刻刻打電話確認安全問題，大幅度地減輕家人照顧的壓力。

個性靦腆內向的楊承鈞卻主動到宜萱婦幼關懷協會擔任志工，並且對程式設計有獨特的愛好，因為看到爺爺、奶奶分別因為癌症及心臟問題動手術，出院之後衍生出許多的照顧問題，家人們相當辛苦又無時無刻都在擔心害怕，還要兼顧工作，可說是蠟燭兩頭燒，身心俱疲。

貼心的楊承鈞在希望減輕家人的負擔同時，卻又希望爺爺、奶奶能夠在安全無虞下維持生活日常可以任意走動，因此開發出了「智能健康管理系統」，這套系統大致分為四個部分，分別是「地圖」、「健康管理」、「訊息通知」及「COVID-19」。

「地圖」可以顯示使用者當前位置並將其記錄置資料庫以利後續分析並提供服務建議；「健康管理」則是紀錄使用者相關身體數據；「訊息通知」當使用者發生危險、意外或進入COVID-19高風險區時，可透過此功能發送使用者相關資訊及服務建議處理方式給照顧者，以利照顧者後續判斷；「COVID-19」則可讓使用者可以了解到目前的染疫情況。

楊承鈞說，藉由這套系統可讓被照顧者自在地到菜園種菜、到家附近的廟宇逛逛、到鄰居家串門子的同時，隨時發送訊息回報生理狀況，也能讓家人們透過手機系統，即時地掌握被照顧者的情況，達到「安心照顧」的目標。