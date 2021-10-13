美國R&B女歌手Emani 22（原名Emani Johnson）日前在洛杉磯去世，得年22歲，讓不少粉絲和親友都心碎，紛紛湧入她的IG帳號哀悼，目前死亡原因不明，卻有網友發現，Emani 22的IG貼文藏著玄機，似乎預告了自己的生命即將結束，讓外界心酸不已。

儘管還不確定Emani 22的死亡原因，卻有報導指出她是捲入了車禍之中，然而此說法尚未獲得證實，不少藝人朋友都發文為她哀悼，粉絲們更在她的貼文下方留言表示：「太傷心了」、「安息吧」，饒舌歌手Bhad Bhabie也PO出Emani 22的照片抒發悲傷心情。

Bhad Bhabie在文中哀傷地表示：「真的好不真實，我以前每天都和你待在一起，妳教了我好多事，妳也是我好多事的靈感來源（髮型、指甲、形象之類），妳就像是我的姊姊，我會好好記得妳的」，字裡行間充滿心碎不捨。

事實上，Emani 22上周才發文曬出她出遊玩水的辣照，當時她在文中讚嘆：「這就是天堂」，網友們也紛紛稱讚她的火辣身材，沒想到才短短幾天的時間，她真的與大家天人永隔，還有網友發現，Emani 22在22歲過世，就和她藝名中的數字一樣，似乎都是冥冥之中注定。