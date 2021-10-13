圓規颱風豪雨致災，台東各地農損嚴重，縣府籲農民拍照通報公所。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

圓規颱風豪雨致災，台東各地農損嚴重。（蔡旻妤攝）

圓規颱風豪雨致災，台東各地農損嚴重。（蔡旻妤攝）

圓規颱風豪雨致災，台東各地農損嚴重。（蔡旻妤攝）

輕颱圓規外圍環流襲擊花東地區，帶來連日豪雨，造成部分農作物倒伏、折損等災情，縣長饒慶鈴提醒農民朋友第一時間拍照災損情況並通報公所，本次災害申報免攜地籍謄本，將盡快向中央爭取風災補助降低損失。

饒慶鈴13日與縣議員陳宏宗、黃瑞華、張全馨嵐，前往關山鎮及海端鄉視察農作物災情，大家對於強風造成稻米、小米、洛神等作物倒伏災情表示憂心。她說，目前回報以水稻部分受損最多，截至13日10點截止各鄉鎮市公所回報被害面積，包括關山鎮水稻60甲、海端鄉水稻10甲、鹿野鄉香蕉10甲等，損害程度2至3成。

此外，其餘釋迦、小米、洛神等也陸續傳出災情，請農民一定要向所在地鄉鎮市公所提出災害申報，縣府農業處會盡快彙整災情，協助農民朋友向中央農委會爭取風災補助，降低損失。

饒慶鈴也強調，為災損申請便利，本次災害申報免帶地籍藤本，可直接在鄉鎮公所以勾稽方式辦理。颱風雖無直接登陸，仍應留意颱風過後帶來的強風大雨影響，農友務必做好應變措施才能減少損失，千萬不可掉以輕心。風雨過後，應注意病蟲害防治措施，並請農業處務必盡全力協助農民，將災害降到最低。