第一銀行積極將ESG（環境、社會、治理）結合經營策略，並發揮金融中介者的力量，攜手客戶、供應商及社會大眾共同投入公益，於台灣永續能源研究基金會第一屆「台灣永續行動獎」榮獲「環境永續面向金獎」及「社會共融面向銀獎」，由副總統賴清德頒獎，第一銀行董事長邱月琴代表受獎。

一銀致力於落實環境永續，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中「SDG13氣候行動」，積極強化氣候變遷治理能力，於國際碳揭露專案（CDP）氣候變遷問卷連續三年位居「A領導等級」，至今海內外已有31棟綠建築，國內共16家太陽能分行，採購216萬度綠電供應國內營業單位使用，持續強化氣候相關財務揭露（TCFD）之資訊揭露完整度，建置產業氣候變遷風險等ESG敏感因子，並將審查項目納入投融資決策過程等，擴大金融業於財務供應鏈上之永續影響力，與供應商、客戶共同落實環境永續，朝淨零碳排目標前進。

一銀積極發揮金融業正面影響力，同時攜手客戶共同守護地球，綠色信用卡「綠活卡」提撥國內一般消費千分之2予第一銀行文教基金會，作為環境永續公益基金；自2017年啟動「綠光傳愛點亮希望」計畫，截至2021年，一銀共協助7家社福機構、16所偏鄉學校汰換節能LED燈具共5448套，愛心足跡橫跨臺灣北、中、南、東地區；23家受惠單位共節省48.2萬度用電，減少近200萬元電費支出，5年累積減碳量將近272公噸。

展望未來，一銀秉持「就在你左右」經營理念，將持續善用企業資源，以具體行動回饋、關懷社會，同時發揮金融業影響力，貫徹「綠色金融，第一品牌」的永續發展目標。