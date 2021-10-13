自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華日前加入直播主連千毅的團隊，本來可暫時解除失業危機，但他被性感網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼指控騷擾，又私接酷炫的YouTube合作，讓老闆連千毅下令冷凍一周。今（13日）鄧佳華在臉書拍片爆氣澄清，不過此舉恐面臨封殺危機。

鄧佳華11日先在臉書標記郭鬼鬼，自稱女方對自己有意思，惹得郭鬼鬼很不高興，到連千毅臉書告狀：「凡事照規矩來，請連董管一下鄧佳華的行為現在他很大型，讓他知道要轉型不能只有嘴巴說說，他亂發文對女性不禮貌，看不出來哪裡有悔改？謝謝連董連千毅。」加上鄧佳華沒經過公司同意私接工作，連千毅盛怒之下決定冷凍鄧佳華一個禮拜，痛批他「大頭症，是無藥可醫！」並揚言如果沒看到改進，將無限期封殺鄧佳華。

不過，鄧佳華似乎沒把老闆的話聽進去，今天中午先在臉書發兩篇文反駁：「郭鬼鬼我哪一點騷擾妳啊，乾」、「敢毀掉我的名聲，我會用同樣的方式，讓妳了解這樣是不對的。」接著拍了一支32秒的影片，情緒激昂的大罵：「郭鬼鬼，我是哪裡有騷擾到你了，請具體的說出來，你要知道，騷擾這個名詞非常嚴重，嚴重性非常高，騷擾有分兩種，語言上的騷擾、肢體上的騷擾，但，我都沒有做啊！我憑什麼騷擾你啊！」邊說還邊發抖。

過不久，鄧佳華疑似認為剛剛的行為不妥，再PO新貼文表示：「要一邊仔細想，如何發文才不會傷到鬼鬼，雖然很討厭郭鬼鬼的發文，但還是站著郭鬼鬼的立場想。」有網友看不下去，隔空呼叫鄧佳華的經紀人，經紀人無奈地回應：「聽我老闆安排吧。」讓許多吃瓜群眾留言酸鄧佳華：「你知道你快要沒有工作了嗎」、「你老闆氣到發瘋了，你還在那邊發廢文」、「再多發幾篇，以後就看不到你囉，開心」。