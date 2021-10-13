3千萬運鈔車遭撞燃燒慘況曝光 警緊急動員「救鈔」成功

新北市林口區今（13）日下午13時發生1輛載著3千萬現金的運鈔車遭後方轎車追撞，2車當場起火燃燒，警方獲報後得知是運鈔車，趕緊加派6名員警做交通管制及緊急護鈔，所幸鈔票均未受波及，已被帶回保管；現場照片曝光，運鈔車已被燒到車體焦黑變形，車頭板金幾乎已熔化，多虧員警即時護鈔才保住現金。
今（13）日下午13時許林口區忠福路與南勢二街口發生一起追撞車禍，一輛運鈔車在行進中遭後方小貨車追撞，兩車撞擊後瞬間起火燃燒，警消獲報後即刻前往救援，因兩車起火燃燒導致雙向道路無法通行，警方獲知是運鈔車車禍，派遣6員警到場實施交通疏導與管制。
所幸第一時間保全公司到場清點款項，鈔票均未遭火勢波及，清點後已由保全公司帶回保管。經了解，運鈔車駕駛（方男、80年次）及副駕駛座（李男、84年次）2名保全身體多處擦挫傷及灼傷，但意識清楚，小貨車駕駛（李男、58年次）則受到輕微擦傷，警消迅速於1個半小時內撲滅火勢並恢復交通順暢。
後續相關肇事責任警方將調閱監視器釐清，警方也呼籲行車時務必保持安全距離，並注意週遭車況，以利反應突發事故，保障行車安全。
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