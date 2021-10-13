新冠疫情去年爆發後，全球許多國家陸續鎖國，也使得各級學校的國際教育旅行被迫暫停，台中家商校長劉福鎔為幫助學生持續能與國外學生交流，打破時空界限，主動邀請日本姐妹校東京都杉並高校，以網路視訊方式達到全英文線上交流目的。

台中家商與日本東京都杉並高校是在2015年建立姊妹校，兩校多年來曾舉辦多次海外教育旅行互訪，最盛大一次在2019年、由杉並高校校長金澤利明率領323位師生來台與家商交流，奠定兩校間深厚情誼。

這兩年因疫情關係，兩校無法定期互訪，為持續培養學生國際視野，雙方決定在雲端尋求新型態交流機會。選定10月6日，台日兩校藉由Google Meet平台、採視訊方式交流。

杉並高校學生代表熱切介紹該校校園及櫻花盛開場景，用樂器、圖片展現日本音樂、和服及禮儀文化；台中家商學生則展示了台灣學校營養午餐、夜市小吃文化等，雙方互動熱絡。值得一提的是，視訊交流全採英文溝通，並藉由藝術表演達到互動。

在活動最後，台中家商參與交流的34個班級特別打開麥克風、全部師生高喊「welcome to Taiwan!」，杉並高校的學生們則大力揮手、比讚，40格鏡頭畫面充滿著激昂熱情與澎湃活力，一度讓場面些微失控。劉福鎔表示，透過與東京都杉並高校互訪機會，學生可以從中體驗不同的文化差異，提升外語表達及溝通能力。