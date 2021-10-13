2021湯姆斯盃世界羽球男子錦標賽，中華隊13日下午2點半迎戰印尼隊，是想要爭取晉級8強非贏不可的一場賽事，第1點男單寶島一哥周天成飲恨之後，接續出賽的男雙組合李洋／王齊麟更有奪勝壓力，以28比26、16比21、21比14擊敗世界排名第7的世界排名第7亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），前兩點打完雙方1比1平手。

印尼在這場小組賽雙打排點出奇招，世界排名第1的「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）未出賽，阿山則未和老搭檔賽提阿萬（Hendra Setiawan）聯手，而是和20歲小將馬丁（Daniel Marthin）配合，李洋／王齊麟面對生涯交手還沒贏過的亞飛安／亞迪安托，首局雙方分數打得膠著，「麟洋配」雖先20比19出現局末點，但印尼組合也相當頑強，雙方你來我往僵持了一陣子，最終「麟洋配」在第7個局點終於拿下該局。

第2局戰況依然緊繃，李洋／王齊麟以11比10微幅領先進入技術暫停休息，回到場上後雙方分數各有來回，該局尾聲印尼隊藉著連得4分追回一局；第3局麟洋改變戰術，3比2超前比數就一路領先，在這場超過1小時的激戰拿下追平的1勝，也是麟洋生涯對戰苦吞3連敗後首勝亞飛安／亞迪安托。

接下來第3點則是單打，「羽球王子」王子維要出戰2018雅加達亞運金牌克里斯提（Jonatan Christie），過去9次過招，王子維搶下6勝，最近一次對壘是2020年印尼大師賽，當時克里斯提贏球、中止對戰2連敗；第4點再換男雙盧敬堯／楊博涵面對阿山／馬丁，最後壓軸第5點男單中華隊世界第146名戚又仁單挑世界第19雷斯塔維托（Shesar Hiren Rhustavito）。