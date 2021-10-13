台中市警第五分局的守望相助隊常年訓練，自5日起至15日止在分局5樓大禮堂舉行，為期10天，今年反應熱烈，北屯區共35里的守望相助隊達1800人參加，因應防疫，上、下半年訓練1次辦理，採「影音教學」及「多點視訊」，藉由彼此工作經驗交換心得，提升協勤人員，更專業、精進及防護素養。

警方指出，因應疫情採「多點視訊」、「影音教學」方式分散人流，各隊推派代表2名到本分局5樓參訓，其餘當日有空之隊員，分散至各所或各隊採線上方式上課。另「影音教學」人數過多，分為10處場地，將實體訓練課程全程錄製光碟，分梯次規劃至派出所、巡守隊隊本部或指定活動中心，觀看光碟方式完成訓練。

台中市警第五分局偵查隊指出，包括，「反詐騙」、「反毒品」、「反霸凌」、「防竊盜」及「反暴力（性侵）」，及淨化妨害青少年成長環境等犯罪預防宣導；警分局教官示範「服勤技能-擒拿與綜合逮捕術」，讓各隊員躍躍欲試、摩拳擦掌，主動上前參與示範演練，身手毫不馬虎，訓練精實。

例行性的守望相助隊常年訓練，警民齊聚一堂，彼此聯繫情感更加熟稔之外，落實的常訓也無形中提升守望相助協勤技能，警民合作共同守護北屯區社區治安，打造台中宜居城市。