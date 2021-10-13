南投林管處在丹大部落地區，打造布農生態教育場域。（南投林管處提供／廖志晃南投傳真）

林務局南投林區管理處，近年來積極輔導信義鄉丹大部落地區，建立生態旅遊品牌，提升部落旅遊深度、價值與識別度；並委託丹大布農生態旅遊協會，以林班地疏伐的林木，搭建獵寮成為布農生態教育場域，未來將開放預約，讓遊客體驗獵人文化。

南投林管處表示，為了優化生態旅遊品牌，透過定期培訓課程，深化部落導覽人員的解說能力與接待能量，並以消費者旅遊時，對感官記憶為著力點，進行五感記憶體驗的培訓，提升丹大部落的品牌形象與好感度，透過體驗細節的提升，讓遊客感受到優質的旅遊，體驗最「丹純」美好的部落生活。

南投林管處委託丹大布農生態旅遊協會，利用山林疏伐的木材，以就地取材概念，在雙龍林道中打造布農族的獵寮休息空間，同時增設生態廁所，希望透過布農生態教育場域，呈現布農族獵人文化，同時讓遊客造訪時，了解布農族人環境永續的傳統。

南投林管理處更進一步與南投縣信義鄉雙龍社區發展協會合作，後續將由雙龍社區發展協會，認養雙龍林道布農生態教育場域（獵寮及步道），在固定時間進行山林巡護，及獵寮空間環境的維護整理。

新建的布農族獵寮，未來將採事前預約方式，設定每日遊客進入數量，及允許進入時間，有效維持林道環境永續，相關管理規則，將待定案後，在南投林管理處官網公布；期待透過有限度的開放、在地族人的參與，及外來遊客的共同配合，讓森林環境更美好，丹大布農的生態旅遊能夠永續發展。