行政院五倍券開始啟用，苗栗縣竹南鎮1家扁食店，日前發生有1名女性客人持用過期的三倍券佯裝成五倍券，向店方購買扁食等食品，由於當天店家生意好，年幼女兒幫忙看管櫃檯收錢時，根本搞不清楚新的五倍券長什麼樣子就直接收下過期的三倍券，店家事後發現報警，警方查出涉案女子後依法函送檢方偵辦。
行政院振興五倍券從10月8日啟用，苗栗縣竹南鎮1家扁食店，在11日當天營業時，發現有女客人以過期的三倍券，混充成五倍券購買食物，由於當時店內客人較多，是由年幼女兒幫忙坐櫃檯收錢，店家老小都沒看過新的5倍券長什麼樣子，並且舊三倍券與新的五倍券外觀、顏色都非常相近，所以女客拿出三倍券時，女童無法辨識差異，直接收下。
店家直到晚上打烊清點帳務時才發現，並將事件公布在臉書地方社團，呼籲其他店家勿受害，引起廣大迴響，轄區竹南警分局員警於12日早上執行網路巡邏時發現該篇貼文，立即派員積極處理，主動聯繫店家，了解案情經過，並循線於12日下午15時許找到涉案女子，詢後，依詐欺罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。
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