《鬼滅之刃 無限列車篇》電視動畫版追加全新畫面與主題曲。（Catchplay提供）

溫子仁導演限制級驚悚電影《疾厄》。（Catchplay提供）

全球大破140億台幣票房的現象級神作動畫，《鬼滅之刃 無限列車篇》追加全新畫面與主題曲，新增劇場版未公開的故事，包括「炎柱」大哥煉獄杏壽郎接下任務、搭上無限列車前的劇情，目前已於CATCHPLAY＋影音平台上架中，並每周日與日本同步上架最新集數。而即將於12月5日在日本上架的《鬼滅之刃 遊郭篇》，則延續劇場版內容，眾所期待的鬼殺隊最強戰力之一「音柱」宇髄天元，將帶領炭治郎、善逸、伊之助一行人前往吉原花街，追擊「上弦之陸」墮姬！亦即將於CATCHPLAY＋影音平台上架。

另外，除了今日（13日）在CATCHPLAY＋上架的《噤界II》，與即將在10月28日上架的《玩命關頭9》之外，由好萊塢恐怖大師溫子仁所執導的最新限制級驚悚懸疑院線電影《疾厄》，即將於10月17日於HBO GO專區上架；《疾厄》描述故事主角麥迪森從小身邊就常發生一些怪事，她會跟「蓋博瑞」說話，家人以為他是麥迪森想像中的朋友，但他究竟是誰沒有人知道。長大後的麥迪森，生活突然發生可怕轉折，她開始不斷看到恐怖謀殺案實況的異象，也發現這些幻象實際上是真實發生過的殘忍血案，逐漸瀕臨崩潰。她試圖與警方合作、解開謎團，卻發現這一切似乎與她小時候的好朋友「蓋博瑞」有關。

而上週日播出最終回的《俗女養成記2》，幽默又感人的結局讓觀眾意猶未盡，多段劇情逼出觀眾眼淚，如「育萱眼淚終於掉下來！」、「陳嘉玲臨盆媽媽安撫超感動」、「宮縮崩潰卻被求婚」，以及嘉玲爸媽重燃愛火的「老派浪漫之必要」等動人片段，現在除了可於CATCHPLAY＋兩季完整一次追完之外，即將在本週六（10月16日）於CATCHPLAY＋獨家同步直播的《旺福「俗女的歌」Live音樂會 》，讓無法親臨現場的朋友，亦可在線上透過歌曲回味每集的感動。