天玉集團吉祥物萬仔戴上袖套及斗笠的可愛模樣，邀請大家一起相挺台灣農產。（天玉提供）

台灣蓮霧被禁止銷往大陸，南部知名建商天玉集團力挺在地農產，向六龜農會購買400斤蓮霧，免費贈送民眾。為避免使用一次性塑膠袋，天玉集團加碼贈送印有企業吉祥物「萬仔」環保帆布袋，提供給民眾裝蓮霧，希望全民力挺農產品並響應環保。

天玉集團董事長黃學藤，有感於花蓮縣消防局執行台鐵太魯閣列車意外事故，救災人員 進入隧道內搶救，12日捐贈救災利器「電動油壓破壞裝備器材組」，共計二組，價值新台幣300萬元，該裝備可在侷限空間內以最安全及高效率讓救災人員執行撐、剪及推 頂等功能，足以強化消防局未來面對各式特殊災害搶救。

天玉集團表示，秉持著「取之社會，用之社會」，回饋社會不遺餘力，除每年提供國中小低收 入戶獎助學金。歷年捐贈救護車、康復巴士、長照交通車、窄巷消防車、消防防護衣、AED(小型心臟電擊器)等給消防隊等相關團體使用之外，也關心偏鄉孩童並捐贈文具及日常用品，希望能透過捐贈拋磚引玉，為社會盡一份心力。