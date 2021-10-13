近期美國股市面臨高檔修正壓力，道瓊指數9月以來自3.5萬點回落到3.4萬點附近，那斯達克指數也從1.5萬點修正至1.4萬點，市場投資人開始擔憂高點是否已出現，目前該獲利了結嗎？瀚亞投資表示，美國經濟成長趨勢強勁，如發生非基本面反轉導致的修正，都是良好進場時間點，正是定期定額好時機！

瀚亞美國高科技基金經理人林元平指出，美國股市中長期多頭潛力，主要是來自於結構性科技創新需求增長，進而帶動整體產業前景與成長動能，而非單純受益貨幣政策利多。惟不可否認，目前美股評價偏高，一旦市場有風吹草動就容易出現劇烈震盪，但是只要企業獲利增長穩健，股市就還有表現空間。

美國股市長期趨勢向上且投資勝率高，適合長期持有。舉例來說，由國內投信發行之首檔美國股票基金-瀚亞美國高科技基金，過去十年無論定期定額或單筆投資，年化報酬率皆上看雙位數。根據Lipper資料統計，截至9月底為止，瀚亞美國高科技基1-3年金定期定額績效，分別為16.95％、36.48％、54.67％；若將定期定額時間拉長至5年、10年，報酬率更是高達87.18％、175.51％。

林元平強調，去年以來全球迎接科技創新的結構性成長，包括來自手機、雲端伺服器、汽車電子、工業電子的產業轉型和需求擴增等，都替市場帶來諸多成長動能。此外，本次科技業的轉變，並非僅由單一商品帶動，而是多項產業共同發動，因此續航力及動能可觀。

投資操作上，林元平提到，科技的結構性增長需求將推升美國企業獲利持續創新高，值得投資人納入資產配置中。然近期干擾因子較多，風險相對高，因此不宜單筆投入，建議應該利用定期定額方式，或者單筆分批來進場，持續在股市保有部位以參與美國中長線成長契機。