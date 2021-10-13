在岸人民幣13日收報6.4452 上漲113基點 17:102021/10/13 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，在岸人民幣兌美元10月13日16：30收盤報6.4452，較上一交易日上漲113基點。 13日人民幣兌美元中間價報6.4612，下調165基點；12日中間價報6.4447，當日官方收盤價6.4565，夜盤報收6.4472。 另外，中國人民銀行13日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，另有1000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 投資人等待第3季財報 美股收黑 道瓊下跌117點 蘋果29日公布財報 缺料與陸限電成焦點 #基點 #在岸人民幣 #收報 #新浪財經 #兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第二檔戰略新板股 進典-新13日每股42元掛牌興櫃 09:192021/10/13 財經 人民幣中間價13日下調165基點 10:092021/10/13 財經 貨櫃三雄拉半根漲停 台股反彈逾80點 重返16500點 09:102021/10/13 財經 滬指13日早盤跌0.35％ 教育板塊強勢拉升 12:152021/10/13 財經 中概科技股題材熱 逢低進場 04:102021/10/13 投資理財 股匯遇亂流 台幣重貶1.06角 04:102021/10/13 財經要聞 日產前董事長棄保潛逃 將告老東家違法押收資料 15:592021/10/13 國際 《美股掃瞄》美股消息面：消費者通膨預測創新高 德銀：美明年底升息 10:362021/10/13 財經 《國際產業》i13恐減產千萬支 蘋果盤後挫1.33％ 10:192021/10/13 財經 陸9月出口年增28.1％ 貿易順差進一步擴大 12:062021/10/13 財經 《今日財經懶人包》美財報季起跑 王品全品牌漲5％ 08:012021/10/13 財經 財經熱門新聞 真的要賣？全聯董座驚爆「曾找過我」 家樂福回應了 - 財經 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 川普禁令還在！陸半導體自主快被掐死 日媒曝真實慘況 - 財經 運價高檔反崩 航運三雄再破底揭散戶不知道的隱藏訊息 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。