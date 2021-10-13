有錢不領嗎？雲林縣麥寮鄉公所配合中央振興五倍券政策，發放全鄉4萬8000餘人每人3000元振興金，本月12日截止登記，結果有近千人尚未登記，鄉公所為確保鄉民權益，決定順延登記至11月12日，呼籲符合資格的鄉民不要忘了還有3000元可拿，一起消費拚經濟。

麥寮鄉公所與鄉民代表會針對疫情導致鄉民收入銳減，為活絡鄉內經濟發展、提升消費意願，上個月經代表會提案，通過由鄉公所編列預算發放振興金，給予鄉民每人3000元，採帳戶撥款或發放現金2種方式。

鄉長蔡長昆表示，領取振興金資格為2021年8月31日前設籍麥寮鄉者，依戶政單位統計，今年8月麥寮鄉人口為4萬8048人，需要約1.4億元經費，本月4日至12日受理登記，共有2500餘人完成登記，尚有近千人未登記。

蔡長昆解釋，為何僅有2500餘人登記，主要是領有台塑六輕7200元敦親睦鄰金的3萬4000餘名鄉民不必登記，直接匯入原有帳戶，其餘因遭扣押、警示戶等帳戶有問題的3000餘人，則需至公所登記領取現金兌換券。

蔡長昆指出，本月12日前完成登記者，將於20日統一撥款發放，忘記登記者，可順延至11月12日登記再擇日發放，不會有第2次順延登記，請鄉民務必把握最後機會。

鄉公所解釋，公所每年自有財源約3、4億元，主要是來自台塑六輕的房屋稅、地價稅等地方稅，因此發放1.4億元振興金沒有問題。3000元的振興金加上六輕7200元的敦親睦鄰金，每名鄉民可領超過1萬元，對家計不無小補。