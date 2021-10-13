北市遭爆藏疫苗、打過期AZ 柯文哲澄清：批號選錯 擬做防呆機制

北市議員林穎孟爆北市不僅藏疫苗還打過期疫苗，台北市長柯文哲13日駁斥，北市沒放過期疫苗、沒藏疫苗，是醫院接到的批號太多，因此在登錄時上傳錯批號，會要求精確、避免出錯，「議員辛苦了！」

柯文哲說，昨天議員說北市疫苗放過期，還藏疫苗、打過期疫苗，議員辛苦了，晚上10時還發新聞稿，結果不出所料，半夜就出現很多報導，請議員放心，中央撥多少、北市就打多少，打了都有登錄，沒地方可藏、也絕不可能藏，衛生局晚上啟動調查，直到今日凌晨1時，還到醫院繼續查有無過期疫苗。

衛生局疾管科長張惠美說，北市9月18日接到中央配發的1500瓶AZ，效用期限是2周，會通知盡速接種，這批號是K004C，也有加開長者第2劑AZ特別門診，配給63間醫療院所，也包括洗腎診所，這次事件關於中心綜合院區，9月24、27日各撥了8、3瓶，共11平，9月29日全都打完，效期在10月3日，已在效期內打完，沒存放到過期，共124人次打疫苗。

張惠美說，為何登錄錯誤批號，是因醫院很辛苦，接種量大，醫院都會將民眾接種紀錄逐批上傳到系統裡，工作人員上傳時，沒更新電腦批號，用到舊的。

張惠美說，另外民眾10月8日打的疫苗，這批是249人有實際接種，為A1058CDC，今年12月31日都是效期內，沒選對正確電腦的批號，造成批號是舊的，讓民眾查詢時，誤以為打到過期，透過衛生局稽查後，對醫院行政指導，要求務必核對確認廠牌、劑量、批號，維護民眾接種安全，要小心上傳正確的資料。

柯重申，北市沒藏疫苗、沒打過期疫苗，其他國家送的疫苗雖不敢挑三揀四，但送快到期的疫苗給北市，發下來也會認真打，這1500瓶剩2周舊到期，於是找了63家院所打，打得快再撥，都沒過期，這次因批號太多，登錄時拉錯批號，不過上傳拉錯事真的，會做防呆裝置。

柯說，登錄錯的就要拉掉，會再跟醫院討論看看，程式設計出防呆裝置，以減少錯誤，這段時間有太多種疫苗及批號，批錯是事實，醫療本就要求精確，沒迴避，確實輸入拉錯，會避免錯誤再發生。